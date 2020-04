Tiener overtreedt vier keer samenscholingsverbod

Diest -

Een corona-controleploeg van de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft dinsdag rond 15 uur op het skateterrein aan de Koningin Astridstraat in Scherpenheuvel-Zichem op vijf tieners die het samenscholingsverbod overtraden, betrapt. Het betrof jongeren uit Diest, Bekkevoort, Herselt, Leuven en Scherpenheuvel-Zichem. “Een aantal van deze jongeren waren niet aan hun proefstuk toe met betrekking tot het flagrant negeren van de dwingende maatregelen die uitgevaardigd werden in de strijd tegen de coronacrisis. Eén van de minderjarigen liep zelfs al minstens vier keer tegen de lamp. We namen contact met het parket in Leuven en de jeugdrechter zal maatregelen overwegen”, zegt Jan Vanhauwere, korpschef van de politiezone Demerdal. Tijdens de nachtelijke uurtjes plukte de politie vijftien bestuurders uit het verkeer. Die hadden allemaal een geldige reden om zich te verplaatsen. Eén van hen was een zwangere vrouw die op weg was naar het ziekenhuis.