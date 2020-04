Kunstenaar Theo Boelen is op 92-jarige leeftijd aan Covid-19 overleden. De man haalde vijf jaar geleden het nationaal nieuws met een zelfgemaakt grotje in zijn tuin, waarin zijn assen en die van zijn vrouw na hun dood opgeborgen moesten worden.

Theo Boelen, kunstschilder van opleiding, was zijn tijd voor als verver. Hij maakte naam en faam onder meer door trage overgangen in kleuren en types verf. Toch was het niet daarmee dat hij mediabelangstelling ...