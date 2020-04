Schilderwerkjes voor rusthuis Vinkenbosch in Kermt

Stevoort

Hasselt - Ella (5 jaar), Louise (13 jaar) en Patricia (41 jaar) maken schilderwerkjes voor de bewoners van het rusthuis Vinkenbosch in Kermt.

Ella is 5 jaar en woont in Stevoort. Ze kwam op het idee om tekeningen te maken voor de bewoners van een rusthuis. Enkele weken geleden maakte ze, samen met haar zus Louise (13 jaar) 17 schilderwerkjes voor het rusthuis Vinkenbosch in Kermt. Met de hulp van mama Patricia kwamen er daar nog een 60-tal bij.

Patricia: "Met deze kleurrijke tekeningen aan de muur kunnen we ervoor zorgen dat zowel de kamer als de bewoners opfleuren in deze moeilijke rijden van isolement."

En het bleef niet bij tekeningen. Patricia: "De eerste tekeningen maakten we omdat het ons een leuk idee leek. Maar we wilden nog meer bieden en dus bood ik via hun site aan om nog meer vrijwilligerswerk te doen voor de bewoners. Diezelfde dag nog werd ik opgebeld met de vraag of we nog meer tekeningen konden maken. En intussen maken we op hun vraag ook leuke filmpjes die aan de bewoners kunnen getoond worden. Zo zit er een happy birthday-filmpje bij wat kan ingezet worden voor jarigen."