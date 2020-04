Steeds minder motivatie voor lockdownmaatregelen: manier van communiceren door overheid is cruciaal

Uit een grootschalige enquête blijkt dat we steeds minder gemotiveerd zijn om ons aan de maatregelen te houden. “De dalende motivatie is zorgwekkend en een voorbode van meer afvalligheid bij de bevolking”, klinkt het. Vooral de manier van communiceren door overheid en politici speelt hierbij een belangrijke rol.

Sinds 19 maart, het begin van de lockdown, meet de Gentse universiteit de motivatie van de bevolking om zich aan de maatregelen te houden. In totaal vulden 18.476 deelnemers de online enquête in. Daaruit blijkt dat in de eerste week nog 81 procent van de Belgen pal achter de maatregelen stond, in de derde week daalde dit tot 76 procent en in de afgelopen tien dagen slinkte dat aantal verder naar 63 procent. Opvallend: geen enkele leeftijdsgroep is immuun voor de afname, maar vooral bij de jongvolwassenen knaagt het. Bij hen zakte het motivatiepeil voor het eerst onder 50 procent.

Gemoetiveerd

Volgens de onderzoekers zijn er een aantal manieren om de bevolking gemotiveerd in plaats van gemoetiveerd te houden, dit is het type motivatie waarbij de bevolking niet vrijwillig maar zich verplicht voelt om zich aan de maatregelen te volgen. De manier waarop de overheid en politici communiceren, bijvoorbeeld. “Een autonomie-ondersteunende communicatiestijl cruciaal”, klinkt het in de studie. “Wanneer burgers de maatregelen overtreden, bestaat het risico dat beleidsmakers op een meer dwingende en controlerende manier beginnen te communiceren. Door de druk op te voeren hopen ze dan iedereen snel terug in het gareel te krijgen. In realiteit gooit druk vaak olie op het vuur en dan zijn we nog verder van huis.”

Ook zijn er duidelijke doelstellingen nodig. De bevolking hoort al een tijdje dat er versoepelingen zitten aan te komen. Hoe die er zullen uitzien en wanneer ze van kracht zullen zijn, blijft echter koffiedik kijken. En dat zorgt voor onrust.