Republikeinen Wisconsin naar rechter voor heropenen economie

Republikeinse politici in de staat Wisconsin hebben de Democratische gouverneur Tony Evers voor de rechter gedaagd. Ze vechten zijn maatregelen tegen het coronavirus aan, waardoor inwoners thuis moeten blijven, en willen dat de economie in de staat heropend wordt. In de rechtszaak willen ze dat het hooggerechtshof van de staat een streep zet door de verlenging van de maatregelen tot 26 mei die vorige week was afgekondigd door het ministerie van Volksgezondheid.