“Minister van 140 kg”: Italiaanse krant onder vuur na opmerking over Maggie De Block

De Italiaanse krant Affari Italiani ligt onder vuur nadat ze minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekritiseerde. Bij een artikel over de Belgische coronacijfers was er onder meer sprake van “de minister van 140 kg”. De lezers van de krant vinden excuses op zijn plaats.

“Dit is respectloos.” “We zijn niet allemaal zo in Italië.” Of ook: “Zijn jullie niet beschaamd?”Op Twitter regent het reacties nadat het bewuste artikel afgelopen vrijdag op de website van Affari Italiani verscheen. Het stuk werd intussen verwijderd, maar de schermafbeeldingen circuleren nog steeds op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat de krant onder vuur ligt vanwege ongepaste commentaar. Eerder moest ook Teresa Bellanova, de Italiaanse minister van Landbouw, het ontgelden.