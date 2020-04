“Sebastian Vettel weigert contractvoorstel Ferrari met lager salaris”

De contractbesprekingen tussen Ferrari en Sebastian Vettel zijn volop bezig. Daarbij ligt de focus niet alleen op de eventuele looptijd van een nieuwe overeenkomst maar ook op het salaris dat Ferrari bereid is aan Vettel te betalen.

In 2015 kwam Vettel naar Ferrari om daar in de voetsporen van Michael Schumacher te treden en op zijn minst zijn vijfde wereldtitel te veroveren. Nu, enkele jaren later, lijkt de Duitser eerder bij de exit te staan dan bij een vijfde wereldtitel.

Kersvers teamgenoot Charles Leclerc werkte zich tijdens zijn eerste seizoen op tot minstens de evenknie van Vettel en de Monegask heeft ondertussen ook een meerjarige overeenkomst. Vettel zelf is nog aan het onderhandelen met Ferrari en lijkt een eerste contractvoorstel van de Scuderia te hebben afgeslagen.

Volgens het Italiaanse ‘La Gazetta dello Sport’ zou Ferrari nog maar 12 miljoen euro veil hebben voor Sebastian Vettel. Bovendien zou Ferrari Vettel ook slechts een contract voor één jaar willen geven.

Fors salaris inleveren en een contract voor slechts één jaar, daarop zat Vettel duidelijk niet te wachten en volgens ‘La Gazetta dello Sport’ zou de viervoudig F1-kampioen het voorstel van de Scuderia dan ook geweigerd hebben.

Grote vraag is nu hoe het verder moet. Vettel zou tegenover zijn huidig salaris van 40 miljoen euro niet veel willen inleveren en ook een contract van twee jaar willen.

