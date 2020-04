Hoewel hij al 74 was, bleef huisarts Luc Couvreur nog één dag in de week in zijn dokterspraktijk werken in het West-Vlaamse Lendelede. Omdat hij, dorpsdokter in hart en nieren, zijn patiënten moeilijk kon missen. Maar één week voor zijn definitief pensioen werd de arts plots zelf ziek. Covid-19 was zijn diagnose. Na een lange strijd in het ziekenhuis is hij maandag overleden.