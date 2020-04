Het had voor Pieter Van Nerum een roadtrip van ruim een half jaar doorheen Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië moeten worden. Maar eerst de hevige bosbranden en daarna het coronavirus gooiden roet in het eten. De kersverse aanwinst van vierdeprovincialer SV Breugel verblijft momenteel in lockdown in een surfclub aan de Australische westkust en weet niet of hij de voorbereiding bij zijn nieuwe club tijdig kan aanvatten.