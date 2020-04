Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, waarschuwt de politiediensten in een gloednieuw rapport voor eventuele aanvallen van anarchistische groepjes. In een pamflet op het internet dreigt één van hen met aanslagen in deze coronatijd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Mogelijk is er een link met de afgebrande gsm-mast in Pelt.