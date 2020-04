Tennisbonden richten gemeenschappelijk solidariteitsfonds op tegen corona

De tennisfederaties ATP (mannen), WTA (vrouwen), ITF (internationale federatie) en de vier grandslamtoernooien zullen een gemeenschappelijk solidariteitsfonds oprichten voor spelers die het financieel moeilijk hebben nu er geen toernooien doorgaan omwille van de coronacrisis.

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad van de ATP, roept de tennissers op om naar wens bij te dragen aan het fonds. Vorige week wou de Serviër nog een fonds creëren dat gefinancierd zou worden op basis van een progressief barema, maar dat idee laat hij nu varen.

Een precies bedrag wordt niet vermeld in het persbericht, want “de details worden nog vastgelegd”. Het fonds zal beheerd worden door zowel de ATP als de WTA. De zeven betrokken partijen zullen “belangrijke giften” doen.

Volgens Djokovic zal het fonds uiteindelijk “meerdere miljoenen dollar” tellen, zonder de bijdragen van de spelers. “Ik wil nog geen cijfers geven zolang er nog geen officiële aankondiging is”, zei hij in een livesessie op Instagram. “De spelers kunnen individueel zoveel helpen als ze willen. Ik heb met Roger Federer en Rafael Nadal gesproken en we hebben geprobeerd om een baremamodel voor te stellen op basis van de ranking. Maar het is moeilijk een speler onder druk te zetten om geld over te maken, wat zijn klassering ook is.”