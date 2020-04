Nederland heropent basisscholen, zomerfestivals worden er ook afgelast

Nederland heeft de coronamaatregelen verlengt tot 19 mei maar tegelijk wordt het normale leven ook weer beetje bij beetje terug opgestart. Zo kunnen basisscholen vanaf 11 mei weer open. Evenementen zoals Pinkpop en ook het voetbal zijn tot 1 september geschrapt.

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.

“De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent”, zei premier Mark Rutten dinsdagavond.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zo veel mogelijk via reguliere wijze te organiseren, scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Mits het respecteren van de nodige afstand van elkaar.

Sport voor jongeren

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Ouders mogen niet komen supporteren en ze mogen ook niet douchen in clubs.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Alles wordt tot 1 september geannuleerd. Dus geen Pinkpop, geen Vierdaagse wandeltocht en ook geen voetbal dus. De huidige competitie wordt niet hervat, de nieuwe competitie zal later moeten beginnen.