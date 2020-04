Tankwagens Maasmechelen ingezet voor Nederlandse natuurbrand

Dilsen-Stokkem / As -

De grote brand in Nederlandse natuurgebied De Meinweg nabij Roermand is dinsdag voor een tweede keer opgelaaid. De brandgeur blijft waarneembaar tot in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en As. Het brandweerkorps van Maasmechelen is met twee tankwagens gaan helpen bij de bluswerken.