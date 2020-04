Rode Duivel Thibaut Courtois vertegenwoordigt ons land dinsdagavond (20.00u) in een virtuele interland tegen Luxemburg. In het spel FIFA 20 neemt hij het samen met esporter Quentin Vande Wattyne op tegen de Luxemburgse Lommel SK-speler Chris Philipps en esporter Fabio Martins. Je kan de interland bekijken via de livestream boven dit artikel.

“Aangezien Luxemburg niet is vertegenwoordigd in FIFA 20, spelen we een wedstrijd België (rood shirt) vs België (geel shirt voor Luxemburg ...