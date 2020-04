Kiwanis Lummen Quadrivio schenkt taarten aan de Lummense woonzorgcentra

Lummen - Kiwanis Lummen Quadrivio leeft mee met de bewoners van de verschillende woonzorgcentra in Lummen.

Kiwanis Lummen Quadrivio bestelde bij Bakkerij Coenen in Lummen meer dan 60 taarten voor de Lummense woonzorgcentra. De eerste lading heerlijke taarten werden geschonken en geleverd aan de woonzorgcentra Meerlehof en Melderthof.

Aanstaande zaterdag verblijden we het woonzorgcentrum Frederikxhof. We doen dit als blijk van dank en respect voor het verzorgend personeel en hopen dat we de bewoners hiermee toch even deze uitzonderlijke situatie hebben doen vergeten.