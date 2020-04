Drie keer zoveel bestuurders geflitst in Nieuwerkerken tijdens coronamaatregelen

In deze autoluwe coronaperiode wordt veel sneller gereden dan anders. Zo blijkt uit cijfers die de politie van de zone Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken heeft vrijgegeven. Bijna één op de drie bestuurders rijdt te snel. Dat is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Zowat 30 procent van de gecontroleerden reed in april te snel. Dat is een opvallende stijging, want in april van vorig jaar ging het om maar goed 10 procent. “Er is minder verkeer en meer ruimte op de ...