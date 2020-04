Formule E-baas wil kampioenschap zo snel mogelijk hervatten

Formule E-baas Alejandro Agag wil het kampioenschap met de elektrische bolides zo snel mogelijk hervatten. De 49-jarige Spaanse zakenman en voormalig politicus beseft wel dat dan achter gesloten deuren zal moeten gebeuren.

“Er moet zo snel mogelijk weer sport komen, ook al is dat dan zonder publiek”, stelt Agag. “De mensen zitten thuis en hebben nood aan verstrooiing. Als ze naar sport kunnen kijken, zal hen dat helpen om zich aan de maatregelen te houden. Sport heeft een sociale functie in deze periode. Voorlopig is de enige oplossing om de wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Hopelijk is dat maar voor even, anders zouden het trieste vooruitzichten zijn.”

In tegenstelling tot de Formule 1, ging de de Formule E wel al van start. Na vijf ePrix is Stoffel Vandoorne (Mercedes) zesde in het kampioenschap, André Lotterer (Porsche), die met een Duitse licentie rijdt, twaalfde en Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) achttiende. Inmiddels moesten zes ePrix wegens de coronapandemie uitgesteld worden, drie andere staan voorlopig wel nog op de kalender, alle drie voor juli.