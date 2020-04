Oostendse vrouw van 103 genezen van corona

Een 103-jarige vrouw is genezen van Covid-19 in het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke. De Oostendse vrouw raakte eind maart besmet met het virus in het ziekenhuis. Dinsdag mocht de vrouw de covid-afdeling verlaten.

De vrouw verbleef na een knieoperatie in het revalidatieziekenhuis en liep daar de besmetting op eind maart. Ze werd meteen overgebracht naar een specifieke isolatieafdeling. Daar bleek dat het virus eerder mild had toegeslagen. De vrouw was de eerste coronapatiënt op de afdeling.

Dinsdag kon de vrouw al terug naar de gewone verpleegafdeling worden overgebracht, waar ze verder zal revalideren. “Dit verhaal is er een van hoop en toewijding van ons hele team. De schrik zat er goed in want hoe kranig ook, een vrouw van leeftijd blijft kwetsbaar”, vertelt Gerd Callewaert, algemeen directeur van het KEI.