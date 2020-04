TIPS. Frisse was en een strandgevoel in de tuin

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Frisse was

De Zweedse modeketen & Other Stories brengt met de With Care-lijn twee producten uit die beloven om je was extra fris te maken. Het duo bestaat uit een biologisch afbreekbaar wasmiddel, dat ineens ook vlekken aanpakt en je kleding sneller doet drogen, een textielspray. Met de verstuiver kun je slechte geurtjes op kledingstukken - van je jogging tot je schoenen - te voorkomen. Of gebruik het om statische elektriciteit of strijkwater. Prijs: 9 euro voor het wasmiddel (500 ml), 12 euro voor de spray (150 ml) via de website.

Lentegeuren



De was buiten hangen geeft dan wel een lentefris gevoel, je wilt misschien ook zélf een nieuw geurtje. Dat komt goed uit… De beautytak van het Amerikaanse merk Marc Jacobs heeft nieuwe collectie van de Daisy Petals- parfums uitgebracht. De flacons hebben de vorm van bloemblaadjes en bevatten elk 20 ml parfum. Ideaal voor in de handbagage als vliegen weer mag. Je hebt de keuze tussen vijf frisse geuren, elk met een andere bloemige klemtoon. Prijs: 45 euro, vanaf mij (online) verkrijgbaar in de parfumerie.

Vakantievoeten

Op vakantie gaan, is door het coronavirus even niet mogelijk. Maar met de nieuwe zomercollectie van Havaianas waan je je meteen aan een parelwit strand aan de andere kant van de oceaan. De bestaande collectie slippers werd uitgebreid met de ‘Slim Sparkle’, een modelletje dat schittert aan en onder je voeten. De bandjes lopen fijn over je voet waardoor de slipper ook eleganter oogt dan zijn soortgenoten. De blingbling maken het geheel feestelijker, ook al is het maar om in je eigen tuin te zitten. De slippers zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: zwart, wit en beige.

Belgische mondmaskers

Het Belgische merk ‘La Vie est Belge’ biedt naast een patriottische collectie kleding, sinds kort ook handgemaakte mondmaskertjes aan. Die komen in twee varianten: een wit exemplaar met daarop de naam van het merk, of eentje met de Belgische vlag. De maskers zijn wasbaar op 50 graden en je kunt ze hergebruiken. Let op: het gaat hier niet om chirurgische maskers of de inmiddels gekende FFP2-maskers, maar ook de stoffen variant kunnen hun steentje bijdragen in de strijd tegen het virus. Prijs: 10 euro per stuk, te koop via de officiële site.