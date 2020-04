Gemeentebestuur zet Albert Dirckx in de bloemetjes

Hechtel-Eksel - Albert Dirckx moest omwille van de coronacrisis na 13 jaar (!) trouwe dienst als gemachtigd opzichter aan de gemeentelijke basisschool in Eksel helaas vervroegd een punt achter zijn prachtige vrijwilligerscarrière zetten. De leerlingen van de GBS gaan hem zeker missen. Zo'n straffe vrijwilliger verdient een straffe merci namens de burgemeester en schepenen.

Albert Dirckx is een straffe man. Tot voor kort stond hij altijd klaar voor de kinderen uit de gemeente Hechtel-Eksel. In weer en wind stond Albert iedere schooldag in fluovest en met paletje in de hand klaar om de kinderen van de GBS veilig te laten oversteken. Albert was de sympathiekste gemachtigd opzichter en dat al 13 jaar. Alle kinderen kenden hem bij naam.

Helaas dwingen het coronavirus en de daaraan verbonden risico’s voor senioren Albert nu om op 75-jarige leeftijd te stoppen met iets wat hij supergraag deed. Een jammere zaak, zowel voor hem als voor de kinderen, directie en leerkrachten van de school. Zij verliezen een trouwe vrijwilliger, maar zijn hem eeuwig dankbaar.

Ook de burgemeester en schepenen van Hechtel-Eksel zijn Albert ontzettend dankbaar voor zijn schitterende inzet als gemachtigd opzichter. Daarom gingen ze hem, vanop een veilige afstand, een doosje Merci-chocolaatjes én een bloemetje (voor zijn vrouw Lizette) geven. Nadat de coronacrisis voorbij is en we allemaal weer veilig uit ons kot kunnen komen, wordt het afscheid van Albert natuurlijk nog uitgebreider gevierd. Want zo’n straffe man verdient een straf feest. Wij kijken er alvast naar uit!