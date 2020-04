Hogescholen en universiteiten vervangen hun traditionele infodagen voor toekomstige studenten door een online alternatief. Via filmpjes, chatsessies en virtuele rondleidingen kan elke zesdejaarsleerling toch een weloverwogen studiekeuze maken.

Als 17- of 18-jarige kiezen voor een studierichting in het hoger onderwijs, is voor velen sowieso al geen gemakkelijke opgave. Daar komt nu nog bij dat de traditionele infodagen van de hogescholen en ...