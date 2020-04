Dinsdag vond er urenlang overleg plaats tussen vakbonden en directie van metaalbedrijf Everzinc in Pelt en Heusden-Zolder, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. De prikacties gaan voorlopig verder, woensdag wordt er opnieuw gepraat.

Het overleg startte dinsdagochtend, maar in de late namiddag was er nog steeds geen akkoord. Daarom is het overleg opgeschort tot woensdag. “We hebben om 14 uur terug een gesprek met de directie. Dat ...