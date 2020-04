Jos en Francis spelen Limburgs volkslied

Sint-Truiden - Als eerbetoon aan onze zwaar getroffen provincie speelden en zongen Jos Bronckart en Francis Masure op de Limburgdag, en vlak na het dagelijks applaus, het Limburgs volkslied op de hoek van de Stapelstraat.

19 april werd in 2018 uitgeroepen tot Limburgse feestdag. De ‘Limburgdag’ moest het historisch feit van de scheiding van Nederlands en Belgisch Limburg in 1839 herdenken. Veel reden tot feesten is er vandaag niet in onze zwaar getroffen provincie. Maar de Limburgdag staat ook voor het Limburggevoel, en dat is nog sterk aanwezig. Getuige de vele solidariteitsacties, en warme initiatieven om alle slachtoffers en mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken.

Jos Bronckart beurt wekelijks de Truiense woonzorgcentra op met een zangstonde voor de bewoners en het verzorgend personeel. Hij brengt ook dagelijks om 20 uur, vlak na het applaus voor de zorgverleners, van voor zijn kot op de Tiensesteenweg een gezongen ode. Speciaal voor zijn buren, die zijn dagelijkse inspanning ten zeerste appreciëren, wou Jos hen op Limburgdag vergasten op het Limburgs Volkslied. Daar hij ook de zanger is van blaaskapel De Oppenheimers, had hij de dirigent Masure Francis daarover aangesproken. Francis is trompettist en bracht reeds enkele weken geleden het lied ‘We zullen doorgaan’ van op de abdijtoren.

De twee Truiense muzikanten staken de koppen bijeen en dat resulteerde in een mooie serene uitvoering van het volkslied. De omwonenden genoten zichtbaar van dit eerbetoon aan alle Limburgers. “Joske is een entertainer pur sang die de mensen graag een plezier doet. Toen hij me vroeg om mee te werken, heb ik niet getwijfeld”, zegt Francis. “Het Limburggevoel leeft in onze provincie, en in deze barre tijden is dit een opsteker voor iedereen”, besluit Jos.