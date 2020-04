Medisch materiaal voor Sint-Antonius

Peer - Scholen, bedrijven en jongeren die in de bres springen voor de mensen in de zorg, het gebeurt ook in Noord-Limburg. Ook het Atlas College in Genk en Meubelen Heylen lieten zich niet onbetuigd en schonken beschermkappen en medisch materiaal aan het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Peer.

Het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Peer ontving eind vorige week in eigen atelier gemaakte beschermkappen van het Atlas College uit Genk en boxen met medisch materiaal die geschonken werden door Meubelen Heylen uit Peer. Alles werd veilig afgeleverd door Joery Helsen, student aan het Atlas College, wiens mama in het woonzorgcentrum werkt. Het werd daar met veel enthousiasme, zij het met social distancing, in ontvangst genomen. Hoopgevende acties, een lichtpunt in deze moeilijke tijden!