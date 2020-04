Ham / Leopoldsburg -

Een 75-jarige vrouw uit Heppen (Leopoldsburg) is dinsdagvoormiddag - rond 11 uur - verdronken in het Albertkanaal. De vrouw reed met een scootmobiel en sukkelde ter hoogte van de Zandstraat in Kwaadmechelen in het water. Een passant zag het gebeuren en verwittigde de hulpdiensten.