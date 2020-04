Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk blikt terug op Tweede Wereldoorlog

Sint-Lambrechts-Herk

Hasselt - Sint-Lambrechts-Herk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Erfgoed Sint-Lambrechs-Herk verzamelde 18 getuigenissen van Herkenaren over de oorlogsperiode. Samen met een schat aan gegevens uit het archief van de gemeente tijdens de oorlogsperiode werd dit alles gebundeld in een boek van 112 bladzijden.

Door de corona-crisis kan de geplande boekvoorstelling van 19 mei niet doorgaan en dient dit later te gebeuren maar toch wordt het boek vanaf nu reeds te koop aangeboden.

Het boek kan besteld worden door overschrijving van 15 euro op rekeningnr. BE98 7310 4557 2793 op naam van Erfgoed Sint-Lambrechs-Herk. Na ontvangst van de betaling wordt het boek binnen de week in de brievenbus bezorgd door een van de medewerkers van Erfgoed Sint-Lambrechs-Herk .

Verzending per post (buiten Herk) kan ook, mits toevoeging van 4 euro portkosten.

Inlichtingen : jowo13@hotmail.com