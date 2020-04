Carine maakt gigantische muurschildering tegen corona

Sint-Truiden - Een deel van de familie van Carine Philippaerts raakte besmet met het coronavirus. Om haar gedachten een plaats te geven en om ook anderen te waarschuwen voor de gevaren van het coronavirus, maakte de Truiense schoonheidsspecialiste een gigantische muurschildering.

Annemie Philippaerts uit Sint-Truiden werd getroffen door het coronavirus. Haar schoondochter, die samen met haar zoon bij hen inwoont, raakte besmet door haar werk in de zorgsector en besmette zo het hele gezin. Annemies zus Carine was erg aangedaan door de situatie. De schoonheidsspecialiste had moeite om alles te verwerken en startte met een muurschildering. Geen kleintje, maar een ganse gevel vol. “Ik zat zo erg in met mijn zus dat ik de dingen van me af moest schilderen, een vorm van gebed zeg maar”, vertelt Carine.

“Schilderen is mijn toevlucht. Met zeven familieleden die corona hadden, waaronder mijn zus mijn grootste bezorgdheid was, wist ik met mijn angsten geen blijf. Ik ben toen aan mijn ‘coronaproject’ begonnen”, legt Carine uit. “Het was voor mij als een meditatie of een gebed voor hen. Ik beloofde mijn zus dat elke dag dat zij vocht, ik voor haar en iedereen die getroffen was door corona aan mijn muurschilderij zou blijven werken. Ik schilder nog iedere dag verder.”

“Elke dag schilder ik aan mijn Chinese bloesems, omdat daar de hele ellende begon. Iedere bloem staat voor een bloem van een mens die we hier in Limburg verloren hebben, en dat zijn al vele bloemetjes. Wij zijn in onze streek ook zelf nauw verbonden met onze bloesems. Bij de Boeddha kwam er een lelie: het symbool dat uit iets lelijks iets moois kan voortkomen. Ze krijgt bezoek van de libelle die staat voor verandering, kracht, wijsheid. De vogels vliegen naar het licht van de maan en eentje komt ons zeggen dat je pas weet hoe sterk je bent als sterk zijn je enige optie is. Een ware boodschap voor ons allen op dit moment, en zeker voor de coronapatiënten. De boeddha zelf staat voor rust, pauze, vrede, geduld en de overtuiging dat alles goed komt”.

Met haar familieleden gaat het ondertussen beter, al zijn ze nog wat aan het uitzieken. “Mijn muurschildering zal me altijd aan deze periode blijven herinneren. Want ik hoop echt dat we met z'n allen op zoek gaan om vanuit dit lelijk virus te groeien naar een beter en mooier 'normaal'”, besluit Carine Philippaerts.