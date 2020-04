Zes nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 308

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw zes patiënten met een coronabesmetting overleden. Dat brengt het totale dodenaantal in de ziekenhuizen op 308. Opnieuw mochten 31 patiënten het ziekenhuis verlaten.

Het coronavirus heeft opnieuw zes mensenlevens geëist in de Limburgse ziekenhuizen. Het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren heeft twee nieuwe overlijdens te betreuren. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het ZOL in Genk, het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden en het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder stierf telkens één coronapatiënt. Jessa in Hasselt blijft het zwaarst getroffen ziekenhuis met in totaal 79 corona-overlijdens.

In Sint-Trudo stierven al 76 coronapatiënten, in Sint-Franciscus in Heusden-Zolder 49, in het ZOL in Genk 47, in AZ Vesalius in Tongeren 24 en in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 21. Het Mariaziekenhuis in Pelt had tot begin april 12 overlijdens te betreuren. Dat brengt het totale dodenaantal in de Limburgse ziekenhuizen op minstens 308.

Ook goed nieuws

De werkelijke dodentol als gevolg van de coronacrisis in Limburg ligt nog een stuk hoger omdat heel wat mensen met een coronabesmetting stierven in de woon-zorgcentra. Gelukkig komt er ook goed nieuws vanuit de ziekenhuizen. Zo mochten opnieuw 31 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, waarmee het totale aantal ontslagen patiënten in onze ziekenhuizen op 932 komt.