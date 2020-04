De trein is altijd een beetje reizen: zes virtuele ritten voor een vakantiegevoel in je kot

Hoe we deze zomer gaan reizen, is nog een groot vraagteken. Eén ding is zeker: je kunt van thuis uit de indruk krijgen dat je in een ander land aan het treinen bent en in een virtuele wagon genieten van mooie landschappen. Een selectie boeiende, ontspannende ritten.

The Flåm Railway, Noorwegen

Tijdens deze treintocht, beschouwd als een van de mooiste treinreizen ter wereld, ga je van een zijrivier van de Sognefjord naar de hoge bergen bij station Myrdal. Onderweg kom je watervallen, diepe ravijnen, met sneeuw bedekte bergen en hooggelegen boerderijen tegen. Het weer verandert van zonneschijn naar regen en mist.

7 Express Line, New York, Verenigde Staten

New York is zwaar getroffen door het coronavirus en je kunt er niet heen, maar deze treinrit sleept je mee naar the city that never sleeps. Je reist tijdens deze rit van Queens naar Manhattan en krijgt onderweg een mooi zicht op de skyline, ondergronds houdt je onder meer halt in Central Station. De pendelgeluiden komen zonder de dagelijkse stress van woon-werkverkeer.

Geibi Line to Fukuen Line, Japan

Zin in een beetje lost in translation? Ga aan boord van deze trein. In vier uur ga je van het Japanse platteland vanaf Hiroshima Station naar Fuchu Station. De route loopt door het bergachtige gebied van de Chugoku-regio. Verwacht je aan prachtige bruggen en lange, donkere tunnels die door bergen snijden.

Ferrocarril Central Andino, Peru

De Ferrocarril Central Andino wordt vaak beschouwd als een van de mooiste spoorwegen ter wereld en verbindt de Pacifische haven van Callao en de hoofdstad Lima met Huancayo en Cerro de Pasco. De rit bestaat uit vier afleveringen. In het eerste deel, hieronder te zien, steek je de enorme Puente Carrión-brug over. Extra’s: typische treinsignalen en zich op de machinist met helm.





North Wales Coast Line, Engeland naar Wales

Reis langs de prachtige kust van Wales aan boord van een British Rail Class 175, een type diesel-passagierstrein die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. De virtuele excursie begint in de Engelse stad Chester en reist snel over de grens naar Wales. De rit verloopt geruisloos en van regen is geen sprake: de zon straalt aan de hemel tijdens de tocht van anderhalf uur.

Belgrade–Bar Railway, Montenegro

Verken het land op de Balkan volledig met een treinrit 3,5 uur. Je begint de tocht in Bar en passeert langs de Adriatische Zee. Vanuit je luie zetel geniet je van het groene berglandschappen. In totaal passeer je door 102 tunnels en rijd je zonder enige vorm van hoogtevrees over 96 fotogenieke bruggen. Virtueel uitstappen doe je in Bijelo Polje.