ROYALS. Smekend sms’je van Harry duikt op, prinses gaat naar het ziekenhuis

De 94ste verjaardag van Queen Elizabeth was er dinsdag eentje in mineur. Ondertussen kwam ook een sms’je bovendrijven waarin prins Harry Thomas Markle smeekt om niet naar de pers te stappen. Opmerkelijk was deze week vooral het feit dat de Zweedse prinses Sofia zich in een sneltempo omschoolde en als vrijwilliger aan de slag ging in een ziekenhuis.

Normaal wordt de verjaardag van Queen Elizabeth elk jaar groots gefêteerd, maar dit keer vierde de vorstin op eigen vraag in mineur. Ze werd dinsdag 94, maar vond de traditionele saluutschoten “ongepast” door de coronacrisis. Voor de allereerste keer in de 68 jaar dat ze op de troon zit, bleef het dus stil. Ook de vlaggen die normaal gezien op overheidsgebouwen wapperen op haar verjaardag werden niet uitgehangen. Ze bleef ook gewoon in haar residentie Windsor Castle, in het gezelschap van haar 98-jarige man prins Philip.

Foto: ISOPIX

De Zweedse prinses Sofia (35) heeft in sneltempo een intensief online trainingsprogramma doorlopen. Zo kon ze snel aan de slag gaan bij het Sophiahemmet-ziekenhuis in Stockholm om er de coronacrisis het hoofd te helpen bieden. Ze zal niet rechtstreeks met Covid19-patiënten in contact komen, maar wel dokters en verpleegkundigen assisteren met onder andere het ontsmetten van instrumenten en materialen, poetsen en toesteken in de keuken.

“In de crisis waarin we ons bevinden, wil de prinses haar bijdrage leveren als vrijwilliger om zo de grote werkdruk op de zorgkundigen te helpen verlichten”, klinkt het in een mededeling van het Zweedse hof, dat op Instagram ook een foto deelde van haar eerste werkdag. Sofia is getrouwd met prins Carl Philip, zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Samen hebben ze met Alexander (4) en Gabriel (2) twee zoontjes.

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat prins Harry zijn schoonvader Thomas Markle meerdere keren heeft gesmeekt om niet met de pers te praten. Dat blijkt onder andere uit een sms’je dat Harry naar hem had gestuurd voor zijn huwelijk met Meghan in 2018. Dat berichtje is nu gelekt in de aanloop naar de rechtszaak die Meghan heeft aangespannen tegen Mail on Sunday omdat het een persoonlijke brief van haar aan haar vader had gepubliceerd.

“Tom, Harry weer. Ik moet je echt spreken. Je hoeft je niet te verontschuldigen, we begrijpen de omstandigheden, maar publieke uitingen maken de situatie alleen maar erger”, klinkt het. “Als je van Meg houdt en het goed wilt maken, bel me dan, want er zijn meer opties waarbij je niet met de media hoeft te praten die deze hele situatie overigens hebben gecreëerd. Dus bel me alsjeblieft zodat ik het kan uitleggen. Meg en ik zijn niet boos, we hoeven je alleen maar te spreken. Bedankt.” Harry voegde er nog aan toe: “Oh, elk gesprek zal averechts werken, geloof me. Alleen wij kunnen je helpen, zoals we al vanaf dag een proberen.” Thomas koos er echter voor om in de pers te blijven reageren, wat hem uiteindelijk de relatie met zijn dochter kostte. Zijn kleinzoon Archie heeft hij zelfs nog nooit gezien.

Komt er binnenkort trouwens een broertje of zusje aan voor de bijna een jaar oude Archie? Hoewel prins Harry en Meghan Markle het in eerste instantie bij een kindje wilden houden, zouden ze nu toch van gedacht veranderd zijn. Een vriendin van haar vertelde aan Daily Mail dat Meghan zou hebben gezegd dat Archie een maatje nodig heeft om mee te spelen. Ze voegde eraan toe: “Meghan begon te stralen toen ze over Archie sprak. Ze zei dat hij een bundel energie is en liever speelt dan slaapt.”

Foto: ISOPIX

De Queen was niet de enige die dinsdag haar verjaardag vierde, dat was ook het geval voor het Deense prinsesje Isabella. Zij is de dertienjarige dochter van kroonprins Frederik en zijn vrouw prinses Mary. Op de officiële Instagrampagina van het koningshuis werden enkele foto’s gedeeld van Isabella: een nieuw portret dat door haar mama werd gemaakt en ook enkele beelden uit de oude doos, waaronder eentje met haar oma en koningin Margrethe. Ook prins Louis was jarig. Hij werd twee dagen na zijn overgrootmoeder twee jaar.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een inkijkje gegeven in de manier waarop ze haast dagelijks videogesprekken voeren in deze coronatijden. Een fotograaf legde de twee vast terwijl ze in hun eigen werkkamer op Paleis Huis ten Bosch druk bezig waren. Het koningspaar voerde sinds het begin van de coronacrisis talloze telefoongesprekken met (zorg)instellingen, organisaties en bedrijven. Opvallend is dat we de koningin eens met een bril op te zien krijgen.

Kate Middleton is deze week in haar pen gekropen. Ze schreef een openhartige brief naar het Evelina London Children’s Hospital in Londen, een van de vele koninklijke stichtingen. Ze wou er de medewerkers een hart onder de riem steken omdat ze zich naast zieke kinderen nu ook over Covid19-patiënten moeten ontfermen. Het ziekenhuis deelde de brief op Twitter en meldde dat het personeel blij is met het opbeurende bericht van de hertogin te hebben mogen ontvangen.