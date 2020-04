Huis van het Kind koopt 5 laptops aan

Herk-de-Stad - Het Herkse Huis van het Kind, beheerd door de Herkse adviesraad LOKG, heeft het initiatief genomen om een deel van hun jaarlijkse subsidie te gebruiken om laptops aan te kopen en deze tijdelijk ter beschikking te stellen aan kinderen die deze vandaag kunnen gebruiken in de Corona-crisis.

De eerste 2 zijn al aangekocht via de gemeente waarvoor onze dank om ons daar snel in bij te staan. Er zullen snel nog 3 bijkomende toestellen aangekocht worden. Dat brengt een voorlopig totaal op 5 stuks die via het OCMW snel ter beschikking gesteld zullen worden aan de juiste personen.



Vermits de noden in de scholen vandaag groter zijn dan deze 5 stuks, willen we een oproep doen aan de Herkse bevolking en andere Herkse verenigingen om te kijken of ze financieel willen bijdragen of geen bruikbare laptops of tablets op overschot hebben.

Doneer je gebruikte laptop door deze binnen te brengen bij het Huis van het Kind Herk-de-Stad, Trompetplein 2, 3540 Herk-de-Stad

• Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur. Dinsdag, woensdag en donderdag van9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdag van 9 tot 12.30 uur.

• Graag eerst telefonisch contact opnemen: 013 55 41 81.

Opgelet: controleer of je laptop voldoet aan de minimum vereisten voor de hardware (Core i3, Core i5, Core i7 of gelijkwaardige quad-core processor van AMD met lader en eventueel een muis).

Heb je nog vragen? Dan kan je het Huis van het Kind contacteren via bovenstaande contactgegevens.