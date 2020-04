Dansstudio Crescendo blijft creatief!

Bree - Deze corona-tijden stellen ons allemaal voor nieuwe uitdagingen. Dansstudio Crescendo beschikt over een sterk en gedreven team dat steeds weer creatief uit de hoek komt. Op die manier blijven we onze leden prikkelen.

Ondertussen hebben we onze reguliere lessen al meer dan een maand moeten staken, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten!

Meteen gingen we aan de slag met het maken van trainingsschema's en filmpjes... maar we misten het echte contact met de leden!

Daarom zijn we al gauw overgeschakeld naar het online live lesgeven, wat het mogelijk maakt om in gesprek te gaan met onze leden, en ze zelfs te kunnen corrigeren! Ook bieden we de opname van de les aan, zodat je deze ook later kan herbekijken.

Maar het blijft niet bij online lessen... Geregeld maken we originele filmpjes van onze dansers, we organiseerden reeds een quiz voor onze tieners en een heuse dansmarathon waarin we 12 uur online danslessen aanboden! Dit was een superleuke ervaring! Dertien3 docenten van over heel Vlaanderen gaven 16 top-workshops aan meer dan 80 deelnemers! De opbrengst ging naar Passerelle vzw, om zo de door corona getroffen culturele sector te steunen. Onze dansmarathon bracht maar liefst €550 op!

Vanaf deze week hebben we ons online lesschema verder uitgebreid zodat we ook echt verder kunnen werken aan onze danstechniek en we er helemaal klaar voor zijn wanneer we terug van start mogen gaan! En volgende week staat er nog een heuse danswedstrijd op het programma! In 'Dance on Screen' kunnen onze dansers filmpjes inzenden van hun (zelfgemaakte) dans, ze krijgen feedback van onze jury en maken kans om een mooie prijs te winnen!

Ook niet-leden zijn welkom om in te stappen in ons online lessysteem.

We bieden online lessen ballet, pointes, modern, kidsdance, urban, acro dance, stretch, kleuterballet, kleuterdans, pilates en yoga aan. Een gratis proefles is steeds mogelijk (online of een opname!)

Voor meer info: stuur een mailtje naar info@dansstudiocrescendo.be!