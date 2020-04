Gert Bammens met meezingers van Novastar en The Beatles.

Gert Bammens uit Sint-Lambrechts-Herk is zanger-gitarist bij de bands Hummingbird en Cue Ball Control. Ook speelt hij mee in de muzikale theatervoorstelling Radio Koers van wielercommentator Christophe Vandegoor. Gert is zelf een verwoed festivalganger. Pinkpop, Rock Werchter, Bospop, Pukkelpop... maar ook in de Muziekodroom in Hasselt en bij de muzikale donderdagavonden in de Cambrinus is hij vaste klant.

“Concerten en festivals zijn een uitlaatklep en een aanleiding om mekaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen tussen pot en pint. Ik hoop dat iedereen zijn angst kan overwinnen en dat we de draad snel weer kunnen opnemen. Muziek brengt mensen samen en dat is hard nodig.”

In dit concert brengt Gert Bammens volgende nummers: “Mars Needs Woman” van Novastar en “Here Comes the Sun” van The Beatles.

Wens je iets te doneren in de digitale hoed, dan koos Gert ervoor om de opbrengst te schenken aan ‘VZW DO Well’. Dit kan door een overschrijving te doen via rekeningnummer: BE66 3631 1388 8043