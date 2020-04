Limburgse baby Zoë met corona terug thuis

Hasselt - De één maand oude baby Zoë, het jongste slachtoffer van het coronavirus in ons land, heeft - gezond en wel - het ziekenhuis mogen verlaten.

Het meisje verbleef een vijftal dagen in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, nadat bij haar Covid-19 was vastgesteld. Ze had hevige buikkrampen, een gevolg van reflux. Maar de klachten verergerden door het coronavirus. Zoë stelt het opperbest en moet nu, samen met haar vader en moeder nog drie weken, thuis, in quarantaine blijven.