Uittip in eigen land: de graffitikunst van Matthias Schoenaerts

Acteur Matthias Schoenaerts werkte mee aan een nieuwe graffitimuur in de Antwerpse Brederodestraat. Hij deed dat onder zijn artiestennaam Zenith. Bekijk de muur in bovenstaande video.

Onze landgenoot en Hollywoodster Matthias Schoenaerts heeft naast zijn passie voor acteren nog een andere hobby: hij is graffitikunstenaar. Eerder konden liefhebbers van street art al werk van hem bewonderen in de Antwerpse Kerkstraat, aan de Spoorwegbrug, de Zomerfabriek en op het jaarlijkse Crystal Ship-festival in Oostende, nu haalde hij zijn spuitbussen boven om een muur in centrum Antwerpen een opvallende make-over te geven.

De mural - een mix van een marmerpatroon en een draaikolk van kleuren - kwam tot stand in samenwerking met een andere artiest van eigen bodem Steve Locatelli. Het kunstwerk is vanaf 20 april te bewonderen in de Brederodestraat. Een tip tijdens een wandeling rond je eigen kot? Of gewoon een extra reden om Antwerpen op je lijst te zetten als we straks aan toerisme in eigen land gaan doen...