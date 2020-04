Winterslagstraat applaudisseert elke avond

Centrum

Genk - Elke avond kan je aan het begin van de Winterslagstraat in het centrum een vast ritueel meemaken. Om 20 uur applaudisseren de buren telkens als steunbetuiging aan de zorgsector.

Als het muziekje van de beiaard in de torenspits weerklinkt om de bewoners te verwittigen dat het bijna acht uur is, gaan de vensters in de kop van de Winterslagstraat tussen 'Meng' en het Martinusplein open en wisselen de buren een groet uit. Als de torenklok het uur slaat, begint het applaus voor iedereen die werkt in de zorgsector. Dat duurt precies acht klokslagen lang en is een vast ritueel geworden in de straat. Nog een wuivend gebaar tot afscheid en dan gaat iedereen weer in zijn eigen 'kot'. Enkele minuten na acht ligt de Winterslagstraat er weer stilletjes bij. Morgen zijn we er weer, samen houden we vol.