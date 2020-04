Aantal nieuwe besmettingen in Limburg blijft dalen: 4.766 Limburgers besmet

Hasselt - Het coronavirus verliest duidelijk aan kracht in Limburg. Al voor de vijfde dag op rij daalt het aantal nieuwe besmettingen. Met 50 nieuwe postieve testen staat het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg nu op 4.766.

In Limburg testten de afgelopen 24 uur 50 mensen positief op het coronavirus. Dat is een vijfde daling op rij van het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie. Gisteren was er nog sprake van 75 nieuwe besmettingen, zondag 119, zaterdag 120 en vrijdag 139. Het coronavirus laat Limburg dus beetje bij beetje los. Limburg blijft met 55 op 10.000 besmette inwoners wel nog altijd de zwaarst getroffen provincie, al zijn de andere provincies duidelijk aan een inhaalbeweging bezig.

Zo was er in Antwerpen de afgelopen 24 uur bijvoorbeeld sprake van 123 nieuwe besmettingen, in Oost-Vlaanderen waren er dat 114 en in Vlaams-Brabant 56. West-Vlaanderen telde minder nieuwe besmettingen dan Limburg (46 in totaal). West-Vlaanderen blijft met 39 op 10.000 besmette inwoners wel de tweede zwaarst getroffen provincie na Limburg. Antwerpen, waar 28 op 10.000 inwoners met zekerheid het coronavirus dragen, wordt nog altijd het minst hard getroffen in deze coronacrisis.

40.956 besmettingen

In ons land stierven er de afgelopen 24 uur opnieuw 170 mensen aan het coronavirus, dat zijn er twee meer dan gisteren. 89 mensen stierven in het ziekenhuis, 80 personen lieten het leven in een woon-zorgcentrum. Het totale dodenaantal in ons land komt daarmee op 5.998. “We zien een lichte afname van het aantal overlijdens sinds 12 april en dat is goed nieuws”, zegt viroloog Steven Van Gucht. In de Belgische ziekenhuizen werden opnieuw 172 patiënten opgenomen. “Voor het eerst sinds 18 april duiken we opnieuw onder de grens van 200 opnames”, zegt Van Gucht. 107 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

Dat brengt het totale aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen op 4.976, dat zijn er 56 meer dan gisteren. Van die 4.976 patiënten liggen er 1.079 op intensieve zorgen (+8), 777 van hen worden beademd (+17). De afgelopen 24 uur testten er in ons land opnieuw 973 mensen positief op het coronavirus. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmettingen in ons land op 40.956.