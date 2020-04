Tweede slachtoffer van frontale botsing in Vroenhoven overleden

Riemst -

Maandag even voor middernacht is Ellen Meers (37) uit Vlijtingen overleden. De uitbaatster van de Delhaize in Vlijtingen raakte zaterdag betrokken bij een zwaar ongeval op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven. Ter plaatse viel al een dodelijk slachtoffer te betreuren, de 65-jarige Eddy Stulens uit Bilzen. Ellen Meers werd zwaargewond naar het AZ in Maastricht gebracht, waar ze maandag aan een longembolie stierf.