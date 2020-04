170 hectare bos en hei afgebrand in Nederlands natuurgebied, blushelikopter ingezet

De brand in het Nederlandse Nationaal Park de Meinweg in Midden-Limburg heeft zowat 170 hectare bos en hei grotendeels verwoest. De brand is onder controle, maar smeult wel nog na, zei een woordvoerder van de brandweer. De brand in het andere natuurgebied, de Deurnese Peel, is nog niet onder controle. Ook daar is intussen al meer dan 100 hectare verwoest.