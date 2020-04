Nieuwe opnames in ziekenhuis op laagste niveau sinds 18 maart

Sinds 12 april is er een lichte afname van het aantal overlijdens. Dat zei Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Dat is goed nieuws”, zei hij. Ook het aantal nieuwe hospitalisaties is op het laagste niveau sinds 18 maart.

De afgelopen 24 uur zijn er 172 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen nu 4.976 in de Belgische hospitalen, dat is een stijging van 56. Tegelijkertijd hebben ook 107 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Van de mensen in het ziekenhuis liggen er in totaal 1.079 op intensieve zorgen, dat is een lichte stijging van 8. In totaal worden 777 mensen beademend, opnieuw een lichte stijging van 17.

In ons land zijn de afgelopen 24 uur ook 170 mensen overleden aan het coronavius. Dat is licht positief nieuws, het is immer een lichte afname sinds 12 april. Van de nieuwe gerapporteerde overlijdens komen er 106 uit Vlaanderen, 36 uit Wallonië en 28 uit Brussel. Van hen overleden 89 in het ziekenhuis, allemaal bevestigde coronagevallen, 80 overleden in woon-zorgcentra. Bij hen geldt een vermoeden van corona. In totaal stierven 5.998 Belgen aan Covid-19, waarvan iets minder dan de helft (47%) in het hospitaal overleed.

Er werden 973 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Per gewest gaat het om 389 gevallen in Vlaanderen, 511 gevallen in Wallonië, 60 in Brussel en 13 onbekend. In totaal zijn 40.956 mensen in ons land besmet.