H&M uitgeroepen tot meest transparante modemerk van het moment

Uit de nieuwe Fashion Transparency Index van Fashion Revolution, de ngo die pleit voor eerlijkere mode, blijkt dat H&M op dit moment het meest transparante merk is. Met een topscore van 73 procent is er echter nog een lange weg te gaan.

Fashion Revolution heeft zijn jaarlijks rapport weer klaar. In de Fashion Transparency Index worden de 250 grootste bedrijven in de modewereld gerangschikt volgens de mate waarin ze transparant communiceren over de werkomstandigheden waarin de kleren worden gemaakt en hun impact op het milieu. De bedrijven worden beoordeeld op vijf verschillende punten, waaronder het beleid en de traceerbaarheid.

De flinkste leerling van de klas is dit jaar H&M. Het Zweedse label scoort 73 procent op de schaal van transparantheid, C&A is met 70 procent de tweede beste. Adidas en Reebok halen beide 69 procent. Esprit doet het met 64 procent en wordt gevolgd door Patagonia en Marks & Spencer met elk 60 procent.

Meer dan helft gebuisd

Bij de luxemerken levert Gucci de grootste inspanningen, al doet het Italiaanse modehuis het met 48 procent nog altijd bedroevend slecht. En dat kan zeker ook gezegd worden van zowat de helft van de 250 merken, want die halen nog geen 20 procent. Bally, Max Mara, Tom Ford en Elie Tahari halen zelf een trieste nul procent.

Maar het is niet allemaal slecht nieuws. In vergelijking met 2017 is de algemene transparantie er met 12 procent op vooruitgegaan en met H&M is er voor het eerst een bedrijf dat meer haalt dan 70 procent. “We zien een opmerkelijke vooruitgang, maar er zijn nog heel wat merken die veel meer inspanningen kunnen leveren om geloofwaardige en uitgebreide gegevens te verstrekken, zodat consumenten ook betere beslissingen kunnen nemen”, zegt Sarah Ditty van Fashion Revolution en medeauteur van het rapport.