Pinguïns gaan vrolijk op wandel in de straten van Kaapstad

Op het moment dat iedereen binnen moet blijven vanwege de lockdown, besloten sommige pinguïns een wandeling te maken en de betonnen omgeving in Zuid-Afrika te verkennen.

De Afrikaanse pinguïnsoort is een bedreigde diersoort met minder dan 20.000 broedparen in het wild. Volgens bronnen broeden de Afrikaanse pinguïns in Simonstad op de stranden van Boulders Beach en in de tuinen van bewoners. De vogels moeten meestal wachten tot de duizenden toeristen Simonstad verlaten voordat ze naar hun sites kunnen terugkeren.

Maar nu kunnen ze midden op de dag lopen met veel minder risico om door motorvoertuigen te worden gestoten of door mensen te worden gehekeld. Het is ook niet ongebruikelijk om ze buiten de kolonie te zien.