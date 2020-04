Pinguïns waggelen door de verlaten straten in Zuid-Afrika

Miljoenen Zuid-Afrikanen blijven in lockdown die is opgelegd om het coronavirus in de tijken. Lastig voor ons mensen, maar voor de dieren is onze leefwereld nu één groot speelparadijs. Ook deze pinguïns, jawel die leven ook in Zuid-Afrika, is dat het ideale moment om de straten van het stadje Simon’s Town te verkennen. De Afrikaanse pinguïn is een bedreigde diersoort en hun wandeltocht werd dan ook goed gemonitord door rangers om te zorgen dat hun avontuur veilig verliep.