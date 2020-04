Mosa-RT start met nieuwe richting in de derde graad: Industriële ICT

Maaseik - Deze richting volgt de industriële werkelijkheid waar elektriciteit, elektronica en ICT hand-in-hand gaan. Of het nu voor domotica is, Internet of things, smart-industry (industrie 4.0) of mobiliteit, de combinatie van deze vakgebieden is een unieke kans om zich voor te bereiden op de komende jaren.

Om Industriële ICT te volgen is er een flinke basiskennis elektriciteit vereist. De logische vooropleidingen zijn dan ook tweede graad Elektrotechnieken, Elektromechanica of Industriële wetenschappen. Een andere studierichting uit de tweede graad met voldoende wetenschappen en wiskunde zijn ook mogelijk.

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren en onderhouden, je leert programma’s schrijven en je verwerft kennis over interfacetechnieken. Via programmeertalen en besturingssystemen leer je de computer gebruiken als middel om industriële processen te besturen.

Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dat wil zeggen dat je zowel rechtstreeks de arbeidsmarkt op kan of dat je verder studeert aan een hogeschool. Op de arbeidsmarkt kan je terecht als: technicus industriële ICT, technicus industriële elektrotechnische installaties, technicus automatiseringssystemen, PC-technicus, installateur gestructureerde bekabeling,…

Ook een professionele bachelor is voor veel leerlingen haalbaar. We denken dan aan: toegepaste informatica, elektronica ICT, digitale en grafische media,…

Voor de jongeren die deze keuze maken zijn er heel wat boeiende uitdagingen in de toekomst. Heel wat moderne toepassingen worden gedigitaliseerd. Denk maar aan alle app’s waarbij je met de smartphone toestellen en installaties kan sturen, betaal- en trackingsystemen van elektrische wagens en zoveel meer.