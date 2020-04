Italië wil lockdown geleidelijk versoepelen vanaf 4 mei: “Redelijke voorspelling”

Italië zal deze week een plan voorstellen om de lockdown vanaf 4 mei geleidelijk aan te versoepelen. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte aangekondigd in een bericht op Facebook.

“Een redelijke voorspelling” is dat een gedetailleerd programma voor de heropstart vanaf 4 mei wordt toegepast, aldus Conte. Volgens de Italiaanse premier werkt zijn kabinet nu met verschillende experten, om de zogeheten “fase 2” te coördineren. In die fase moet Italië samenleven met het coronavirus. Het plan zal op een nationaal niveau worden opgesteld, maar ook regionale verschillen in rekening brengen, aldus Conte.

De gezondheidsautoriteiten in Italië meldden maandag 2.256 nieuwe infecties, de geringste toename in ruim een maand. Het dodental steeg met 454 tot 24.114.