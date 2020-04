Lanaken - Samen sterk!

Atheneum Alicebourg is trots op haar leerlingen. Zo zijn er o.a. Ruby en Tessa. Deze leerlingen, die de richting verzorging volgen, doen op dit moment vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum. Wij zijn fier dat deze jonge mensen zich vrijwillig inzetten om voor anderen te zorgen in deze toch wel moeilijke omstandigheden. Vrijwilligerswerk is inspirerend, geeft je energie, versterkt je als mens en je draagt bij tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan. Bedankt voor jullie inzet!