De politie is een onderzoek gestart naar een inbrakenreeks op camping Kikmolen in Opgrimbie. Volgens de eerste berichten is er in een 20-tal caravans ingebroken. De feiten werden maandag vastgesteld.

‘Beste mensen, Het klopt dat er in 19 caravans is ingebroken. Met de overige 480 caravans is alles in orde. Er is dus geen nood aan algemene paniek’, laten de uitbaters ...