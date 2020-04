Een bloemetje als hart onder de riem

Maaseik - Het wijkbestuur van wijk Gasthuisveld in Maaseik bezorgt alle buurtbewoners een bloemetje.

De leden van het wijkbestuur van Gasthuiveld in Maaseik gingen maandag 20 april op pad. Apart welisaar. Elke voordeur werd versierd met een klein bloemetje. Zo wensen ze alle buurtbewoners moed en kracht om de maatregelen die overheid stelt om het coronavirus te bestrijden, nog verder te volgen.

Beste buurtbewoner,

Een klein presentje.

We wensen je veel kracht,

moed en wijsheid voor de komende tijd!

We denken aan jullie!

Het wijkbestuur

"Het is erg rustig in de wijk" vertelt buurtbewoonster Sonja. Iedereen lijkt goed in zijn kot te blijven. Volhouden is de boodschap. En die boodschap komt goed over met een bloemetje. "Dank je wel" roepen enkele buurtbewoners over de straat.