Het is ondertussen al een maand geleden dat Walter Grootaers symptomen kreeg van het coronavirus. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en lag daar een tijd op intensieve zorgen. Vandaag gaat het alweer een stuk beter met de zanger, al heeft hij nog wat last van zijn stem. “Maar het publiek heeft al veertig jaar last van mijn stem”, klinkt het lacherig in Gert Late Night.