Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit voor examens eind juni

Ben Weyts (N-VA) wil dat er aan het einde van het schooljaar examens plaatsvinden. Dat zei de minister van Onderwijs in Terzake. Dat in tegenstelling tot Waalse en Franstalige scholen in Brussel, waar geen examens zullen plaatsvinden.

De examens zouden kunnen plaatsvinden in de laatste week van juni, scholen zijn vrij om ook na 30 juni nog te delibereren. Weyts zei wel dat de evaluaties beperkt kunnen worden. “We gaan focussen op het essentiële”, zei de minister van Onderwijs. “Ik vrees dat als er geen examens zullen plaatsvinden, jongeren niet gemotiveerd zullen zijn om te leren.”

Eerder liet de scholengroep in Brussel verstaan dat er dit jaar geen eindexamens zullen plaatsvinden in de 38 basisscholen en 17 secundaire scholen. “We willen maximaal inzetten op lesgeven”, zegt communicatieverantwoordelijke van de Scholengroep Karin Struys. “En zoveel mogelijk werken op maat van onze leerlingen. We zitten immers met heel uiteenlopende niveau’s en willen al onze leerlingen gelijke kansen bieden. Daarom hebben we besloten geen eindexamens te organiseren.”